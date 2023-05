Costo biglietti Fiorentina-Inter. Dal 17 maggio vendita libera. Fino a 4 biglietti acquistabili per abbonamento

La Lega Serie A ha comunicato i prezzi e le modalità di accesso allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter in programma mercoledì 24 gennaio:

Prezzi



Tribuna Monte Mario 190 euro

Tribuna Tevere 135 euro

Distinti 50 euro

Curve 35 euro

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore 50 euro

Bambini che non hanno compiuto il 6° anno di età: ingresso gratuito senza diritto di posto.

Ai sostenitori della Fiorentina sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato nord e Tribuna Tevere lato Nord.

I biglietti saranno in vendita in modalità digitale su vivaticket.com a partire dalle ore 14 di lunedì 8 maggio 2023.

FASI DI VENDITA

Per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina, dalle 14 dell’8 maggio fino alle 10 del 10 maggio la vendita sarà riservata ai possessori del “Pack a 2 gare” inserendo il numero della propria INViola Premium Card e della InViola Gold Card. Ogni “Pack a 2 gare” può acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari siano possessori di “Pack a 2 Gare”, inserendo il relativo numero di tessera InViola.

Dalle 14 del 10 maggio fino alle 10 del 12 maggio la vendita sarà per gli abbonati 2022/23, dalle 14 del 12 maggio si aggiungeranno tutti coloro già in possesso della InViola Premium Card e della InViola Gold Card. Per entrambe le squadre, dalle 14 del 17 maggio partirà la fase della vendita libera.

Le fasi di vendita libera dei biglietti eventualmente restanti si apriranno alle ore 14 del 17 maggio.