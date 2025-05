Ambrosini: “Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa”

L’attuale commentatore per Dazn, ed ex giocatore di Fiorentina e Milan, Massimo Abrosini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sulla finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì all’Olimpico tra Bologna e Milan. Ecco le sue parole: “Sarà una partita equilibrata, e l’ultima sfida avvenuta tra le due non peserà: le finali sono un capitolo a parte. Il Bologna sarà coraggioso e difenderà in avanti, il Milan se dovesse pareggiare l’intensità potrà contare sulle sue migliori qualità individuali. Milan esperto, ma per chi gioca la sua prima finale c’è quell’ebrezza che porta anche a fare grandi cose.”

Sull’ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “Ha dei colpi ed è bravo, ma è troppo discontinuo, per essere il centravanti del Milan ci vuole altro. Gimenez è arrivato a Gennaio, ha avuto qualche problema fisico, ma nelle ultime gare è in buona crescita.”