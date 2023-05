Chiarugi alla Gazzetta: “Le possibilità però sono 50 e 50. In città le aspettative sono molto alte”

“Firenze merita di rialzare un trofeo e lo merita soprattutto Commisso”. Parla così Luciano Chiarugi, ex Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport sulla sfida di Coppa Italia di oggi che vedrà di fronte i viola e l’Inter: “I nerazzurri sono molto quadrati ed equilibrati, sanno stare bene in campo e hanno ritrovato condizione fisica. Ha una rosa profonda e di valore assoluto, sulla carta sono favoriti. Le possibilità però sono 50 e 50. In città le aspettative sono alte e la fortuna può essere un fattore”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

I PRECEDENTI TRA LE DUE SQUADRE