Gravina pronto a far togliere la squalifica a Vlahovic per il giallo contro l’Atalanta: “Ha solo risposto”

L’ammonizione di Dusan Vlahovic fa discutere il mondo del calcio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la FIGC attende le motivazioni dell’ammonizione di Vlahovic: qualore fosse solo per aver reagito ai cori discriminatori, nel momento in cui questa ammonizione dovesse far scattare la squalifica prima della fine del campionato, il presidente Gravina è pronto a impugnare la decisione. Per quanto riguarda i cori, inoltre, si attende il responso del giudice sportivo: la curva dell’Atalanta verrà sanzionata. Lo riporta Tutto Juve

