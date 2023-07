Nazione: “Sirene dall’Arabia per Nico Gonzalez, occhio alle maxi offerte per il calciatore”

Irrompono gli arabi. Anche nel mercato della Fiorentina. O almeno. Vorrebbero entrare nelle trattative che stanno investendo in modo massiccio le trattative del calcio di casa nostra. Quello che prima era visto come un sereno viale del tramonto, per campioni alle ultime scintille, adesso è una meta se non di prima fascia, certamente tenuta in grande considerazione per i fiumi di ‘petrodollari’ che scorrono copiosi. Il prossimo via libera per Brozovic all’Al-Nassr innescherebbe un effetto domino di difficile decifrazione. Sicuramente la ’spesa’ in Italia non si fermerà qua.

Ecco che sarebbero stati messi gli occhi su Nico Gonzalez. Per ora una voce, offerte vere non sono arrivate, ma evidentemente il profilo dell’argentino piace. E la possibilità che possa arrivare anche una tentazione irrinunciabile per la società non è poi così peregrina, considerato che per l’argentino già a gennaio era arrivata una robusta offerta del Leicester che la Fiorentina decise di non prendere in considerazione, come accaduto anche per Amrabat. Lo scrive La Nazione.

