Tuttosport, Jovic-Fiorentina all’addio? In settimana la decisione. Se va via Dia o Nzola i nomi in pole 

Scrive Tuttosport, il Gala fa sul serio per Luka Jovic, che attraverso il suo agente Ramadani, avrebbe già trovato un accordo, ingaggio da 2,5 milioni netti pronto ad essere alzato a 3. 2,4 finora Jovic li ha presi dal Real. Per poi cederlo l’estate scorsa alla Fiorentina a zero ma con un accordo particolare: 50% sulla futura rivendita, buonuscita di 5 milioni e un contratto che per tacito accordo si rinnoverà in automatico per la terza e quarta stagione a 5 milioni netti di stipendio. Cifre fuori dai parametri viola, e di qui l’intenzione del club di Commisso di prendere in considerazione offerte. In settimana Ramadani vedrà la Fiorentina per decidere, con i viola che in caso di partenza del serbo punteranno soprattutto su due nomi: Dia e Nzola.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU NGONGE