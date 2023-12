L’Arabia offre il doppio dello stipendio a Orsato per arbitrare nel campionato saudita. L’arbitro riflette

Secondo quanto riporta Tuttosport, Daniele Orsato sarebbe al centro di un corteggiamento da parte del campionato saudita che ormai, dopo aver saccheggiato il mercato giocatori e allenatori, si sta orientando anche verso quello arbitrale. Gli arabi vogliono proprio il fischietto veneto, che attualmente può vantare il curriculum più prestigioso tra i direttori di gara del massimo campionato italiano ed è, senza dubbio, tra i più apprezzati anche a livello europeo.

Orsato ha già un passato recente in Arabia, visto che nel gennaio di quest’anno ha diretto una sfida valida per la Saudi Pro League tra l’Al-Ittihad e l’Al-Hilal. Poi ne ha arbitrate altre quattro, l’ultima delle quali lo scorso 21 settembre, sempre con l’Al-Ittihad di Karim Benzema contro l’Al-Fateh. In questa stagione Orsato ha diretto anche la sfida del massimo torneo degli Emirati Arabi Uniti tra Al-Ain e Al-Wahda.

Gli arabi, per portarlo nella Saudi League, sarebbero disposti a pagarlo il doppio rispetto a quanto percepito in Italia. In più, avrebbe anche la possibilità di scegliere due strade: continuare ad arbitrare oppure diventare un dirigente a partire dal 2024. In entrambi i casi con uno stipendio più che invidiabile. Lo riporta Sport Mediaset

LA FIORENTINA SI MUOVE PER BORYS