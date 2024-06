Nazione: “Nzola all’addio con la Fiorentina, obiettivo cessione ma non svendita. Ipotesi Arabia”

Nzola? La Fiorentina riproverà a cederlo nel corso dell’estate. Per caratteristiche non è l’attaccante giusto di Palladino. Nei giorni scorsi M’Bala si è dedicato al tennis ed è andato a Parigi a seguire il Roland Garros. Prime vacanze e settimane che saranno dedicate al piccolo Jeyden. Poi ci sarà da pensare al futuro. Si era paventata per lui anche l’ipotesi Arabia Saudita, vedremo che tipo di offerte il suo entourage riuscirà a portare sul tavolo di Daniele Pradè. Che oltre a volerlo cedere, non può permettersi di realizzare una minusvalenza sanguinosa. Insomma, cederlo si, ma senza svenderlo. Lo scrive La Nazione.