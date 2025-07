Ferrara: “Bisogna smettere di vedere l’Arabia come un campionato minore, chi va lì non sparisce dal calcio”

A Radio Bruno è intervenuto Benedetto Ferrara per parlare dell’attualità in casa viola partendo dalla situazione di Moise Kean: “Retegui racconta che l’Arabia non è più un tabù per i giocatori giovani ed è chiaro che sono tanti soldi per lui. Bisogna smettere di considerare questi campionati come di seconda o terza fascia perché direi che non lo sono più, magari devono crescere a livello tattico e tecnico però non ci sono solo i soldi capiamolo. Ci saranno i mondiali in Arabia e vogliono portare giocatori veri con allenatori seri proprio per far crescere il movimento. Quello che cambia è la vita, ma per il resto non sono più parte di una periferia.”

Su Pioli: “Mi è sempre piaciuta la sua parte umana, ma oltre a questa bisogna dire che è un allenatore di grande valore perché arriva un tecnico che ha vinto un campionato e che per questo è molto rispettato dai giocatori. Arriva a Firenze, rinunciando a tanti soldi e anche questo ci fa capire di che persona stiamo parlando. Ho tanta stima verso di lui sia come uomo che come allenatore e non vedo l’ora di vederlo all’opera.”