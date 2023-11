Renzi: “Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle”

Così l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’, la trasmissione radiofonica della Rai condotta da Emilio Mancuso:

“Io presidente della Fiorentina? No no, spero solo vedere un nuovo scudetto della Fiorentina che prima o poi accadrà e sarà un momento bellissimo per tutta Firenze. Il fondo Pif interessato alla Fiorentina? Una polemica inutile contro di me, sono già proprietari del Newcastle. Anzi, penso che se l’Europa non si darà una mossa la Champions da qui a dieci anni rischia di diventare una Serie B”, aggiunge. “I Mondiali in Arabia Saudita? L’Arabia sta facendo dei passi in avanti e anche nel calcio, vedremo se e come si giocheranno ma mancano 10 anni e credo sia prematuro. Ma prima io vorrei rivedere l’Italia ai Mondiali nel 2026 in America”, replica Renzi. “La Nazionale? Faccio un grande in bocca al lupo a Luciano Spalletti, sono convinto che sotto la sua guida riusciremo ad andare agli Europei e a divertirci”, aggiunge Renzi. Lo riporta Calcio e Finanza.

