Renzi al lavoro per il cambio di proprietà della Fiorentina? Arriva la smentita: “Tutto falso”

Firenze 10 maggio 2023 – In merito ad alcuni articoli pubblicati, anche on line, il senatore Matteo Renzi diffida chiunque a pubblicare notizie false circa suoi presunti interessi privati in relazione alla realizzazione del nuovo stadio di Firenze e a un possibile cambio di proprietà dell’ACF Fiorentina. E’ convinzione di Renzi che lo stadio di Firenze debba essere realizzato con i soldi dei privati liberando risorse pubbliche a favore di interventi per le fasce più deboli della popolazione.

Ufficio stampa Senatore Matteo Renzi

