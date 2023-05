Vogel: “Non avremo tempo per attaccare. La Fiorentina ha un grande giocatore come Ikonè”

Heiko Vogel, allenatore del Basilea, ha parlato dalla sala stampa del Franchi alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Ci aspettiamo una partita molto difficile, la Fiorentina squadra tatticamente, avremo poco tempo per attaccare, dobbiamo essere coraggiosi e dobbiamo giocare la partita perfetta. Dobbiamo credere in noi stessi. Ci preoccupiamo perchè conosciamo Cabral, ma anche Ikonè è un grande giocatore ma è l’intera squadra che funziona bene.

L’ultima partita per noi è stata una bella gara, ma è un classico in Svizzera, sono successe cose che hanno poco a che fare con il calcio. Siamo contenti che in Conference League gli arbitri sono diversi rispetto alla Svizzera, ci siamo già detti che quello che è successo non deve più succedere, la reazione che ha avuto Xhaka non deve più accadere, è un giocatore troppo importante con tanta esperienza, lui guida la squadra e si prende responsabilità. Domani sarà la prima delle due partite, non vogliamo correre rischi, avere il possesso palla, sarà una partita molto tattica. Domani abbiamo consapevolezze del fatto che siamo in semifinale, vediamo quello che succedere senza mai perdere l’attenzione”

