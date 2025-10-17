Cassano duro su Pioli: “Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero”

A Viva el Futbol in diretta da Macerata per Overtime Festival, è intervenuto Antonio Cassano per commentare la Fiorentina e Pioli: “In tanti sono andati in Arabia per soldi anche tra gli allenatori come Benitez che poi tornando in Europa ha fatto fatica perché non era più abituato a questo calcio, lo stesso ha fatto Pioli che ha preso tanti milioni in un calcio farlocco dove non ci sono ambizioni e dove ti alleni ad orari improponibili. Se vai in Arabia, stacchi la spina mentalmente e poi non riesci più ad entrare nel vivo perché chi è competente poi non ti vuole più.”

Prosegue: “A Pioli manca l’adrenalina, ha perso la presa ed è dura dopo recuperare il ritmo, ripeto non è l’unico perché anche Gallardo c’è andato e ora è tornato in Argentina perdendo definitivamente il treno europeo.”