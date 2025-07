Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto

Sta circolando la voce di un interessamento del club arabo dell’Al-Hilal nei riguardi di Moise Kean. Una situazione che tiene tutto il popolo viola con il fiato sospeso perchè non si vuol perdere il centravanti che ha fatto valanghe di gol lo scorso anno con la maglia viola. La clausola del giocatore di 52 milioni scade il 15 giugno e per ora nessuno si è fatto avanti con la società viola. Per quanto riguarda l’Al-Hilal, non ci sono stati contatti diretti con la Fiorentina e nè Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club, ha mai chiamato Kean. Per l’Al-Hilal il centravanti classe 2000 è solo uno dei tanti nomi che hanno come alternativa che hanno al loro grande obiettivo chiamato Victor Osimhen.