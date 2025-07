TMW: “Adli fuori dal progetto Milan. L’ex Fiorentina è stato spedito in Serie D in attesa di offerte”

Tra gli esclusi e gli esuberi della prima squadra del Milan spicca senza troppi dubbi il nome di Yacine Adli, convocato da Oddo per il raduno del Milan Futuro, squadra che si appresta a vivere il prossimo campionato di Serie D con l’obiettivo di risalire subito e tornare nel professionismo. Un netto ridimensionamento rispetto all’ultima stagione vissuta del centrocampista, che è stato sì a lungo fermo ai box per un infortunio alla caviglia, ma comunque ha trovato il suo spazio in una squadra di Serie A e in pienissima lotta fino in fondo per le posizioni europee come la Fiorentina, poi arrivata 6^.

E dire che nelle scorse settimane Adli avrebbe avuto l’occasione di lasciare il Milan, e anche l’Italia, ma per il momento ha deciso di non raccoglierla. Su di lui si era fatto avanti lo Spartak Mosca, in Russia, ma il centrocampista francese ha declinato la proposta, ritenendo il campionato lontano dalle sue ambizioni. Oggi si stanno facendo avanti alcune realtà ‘minori’ in Arabia Saudita e per Adli sarà di nuovo tempo di fronteggiare un bivio. Conscio che secondo il Milan, però, il suo posto è in Serie D. Lo riporta TMW.