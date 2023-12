La Supercoppa Italiana in Arabia è già una barzelletta. Non ci sono ancora le date ufficiali, ora i sopralluoghi

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino questa mattina, la società viola ha ufficialmente iniziato la missione in Arabia per decidere, di comune accordo con Napoli, Inter e Lazio, le date in cui si giocherà la Supercoppa Italiana (va capito se queste poi andranno bene al governo arabo che paga per la competizione), con il nuovo format che prevede due semifinali e la finalissima. Fino a questo momento le date ancora non sono state rese note anche se, in teoria, mancherebbe poco all’inizio della competizione. La Fiorentina dunque, insieme agli altri club, manderà dei delegati in Arabia per un primo sopralluogo, in attesa poi di capire le tempistiche della competizione.

