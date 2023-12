Barone: “Impossibile spostare la Fiorentina fuori da Firenze, rispetto per i tifosi. Chiederò rinvio lavori”

Incontro a Palazzo Vecchio tra Barone, il sindaco di Firenze Nardella e la sindaca di Empoli Barnini. Queste le parole di Joe Barone dopo l’incontro:

“Abbiamo parlato e dobbiamo chiarire dove la Fiorentina andrà a giocare. Va protetta la tifoseria perché è impossibile spostare i tifosi fuori da Firenze. Va lavorato su questo. Il sindaco di Empoli ci ha detto la sua opinione su un possibile trasloco al Castellani e poi si è parlato anche dell’ipotesi stadio Castellani ma i tempi del Padovani sono previsti entro dicembre 2024 o gennaio 2025. Quindi va capito dove andremo a giocare.

Per i tifosi andare fuori Firenze è difficile, ci vuole rispetto per i tifosi e noi non vogliamo buttare soldi.

Con il ministro Abodi abbiamo parlato del restauro del Franchi, dei tempi e dove andremo a giocare ma naturalmente ci sono 150 milioni stanziati dal governo che non devono essere persi. Forse però bisogna spostare i lavori finché il Padovani diventerà realtà. Di questo parlerò ancora col sindaco e col Governo, non è ancora chiaro dove giocherà la Fiorentina. Io chiederò di spostare i lavori al Franchi, altrimenti vogliamo restare a giocare al Franchi”

