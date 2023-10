Da Napoli, De Laurentiis pensa al boicottaggio della Supercoppa in Arabia. Il Milan sostituirebbe il Napoli

Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di boicottare la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia, ma filtra uno spiffero sulla sua volontà.

In giornata oltre al futuro di Garcia, si è parlato anche della possibilità clamorosa che il Napoli di De Laurentiis possa boicottare la Supercoppa italiana. La competizione, che oltre agli azzurri – in questo nuovo format – coinvolge Inter, Lazio e Fiorentina, è stata rinviata su richiesta delle autorità dell’Arabia Saudita: manca l’ufficialità relativa alle nuove date, ma si giocherà presumibilmente dal 21 al 25 gennaio. Date in cui al Napoli mancheranno gli africani impegnati per la Coppa d’Africa.

L’assenza dei campioni d’Italia sarebbe sorprendente e, al momento – secondo gli ultimi spifferi – non trova conferme: nell’assemblea in videoconferenza di oggi non risulta che lo stesso De Laurentiis abbia minacciato nulla di questo tipo.

Ma ciò non esclude che in assoluto il patron azzurro del Napoli ci stia pensando davvero a non presentarsi. Ma rinunciare alla Supercoppa, per la cronaca, costerebbe una cifra compresa tra i 3 e i 7 milioni di euro, la forbice tra chi viene eliminato in semifinale e chi alza l’ambito trofeo. In ogni caso in Lega sono sereni, qualora il Napoli dovesse rinunciare, avrebbero pronti il Milan come “rimpiazzo”. Lo scrive AreaNapoli.it

