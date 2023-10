Bressan: “Ho detto in un’intervista che la Fiorentina è inferiore solo all’Inter. Ci sono stati sorrisini”

Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Fiorentina lotterà per la Champions? Bisogna essere oggettivi ed io in un’intervista ho detto che, a parte l’Inter, la Fiorentina non è inferiore a nessuno. Ci sono stati dei sorrisi a riguardo. La consapevolezza di questa squadra è davanti agli occhi di tutti e se mantiene questa forza, il dominio sulle altre squadre, insieme al risultato di ieri a Napoli può segnare una strada che se viene protratta nel tempo fa pensare a molte cose.

Italiano? E’ maturato nel gestire le partite vedi come quella di Udine. Ovviamente ci sono dei momenti nella gestione che ti permettono di avere giocatori che danno equilibrio e personalità, Bonaventura ed Arthur su tutti. Se tutti stanno attenti ed in forma anche difesa fanno fatica a fare gol alla Fiorentina; ieri ci sono stati degli errori che ti possono pregiudicare la partita ma le cose sono migliorate partita dopo partita.

Dove si può migliorare? Nella fase offensiva può migliorare la Fiorentina come Nzola e Beltran che devono essere più in partita oppure gli esterni dal momento che si creano tante azioni da gol. Bisogna essere più efficaci sotto porta e segnare più gol.

Sorprese? Dall’anno scorso mi ha sorpreso Ranieri per la sua personalità e dietro la Fiorentina ha veramente un quartetto notevole. Chi vorrei che esplodesse e facesse qualcosa di più è Sottil perchè è in quella zona di campo che si fa la differenza nelle partite: l’uno contro uno. Sottil ha tutto ma ancora non ha dimostrato le sue qualità e non so perchè.”

LE PAROLE DEL CT DELLA NAZIONALE ITALIANA SU BONAVENTURA