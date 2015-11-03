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Notizie Bressan Fiorentina

Bressan: “Vanoli ha dato identità alla Fiorentina, con lui Fagioli ha fatto l'atteso salto di qualità"

07 aprile 2026 14:18

Bressan: "La Viola si salverà ma serve continuità. A Udine mentalità troppo debole, Parma gara complicata"

06 marzo 2026 15:17

Bressan: “De Gea e Kean giocano al contrario dello scorso anno, vedo pochi giocatori che si impegnano”

18 dicembre 2025 19:04

Bressan: “Cecchi Gori spese un inferno per la Fiorentina, era un presidente tifoso e genuino”

12 novembre 2025 11:36

Bressan sicuro: “La Fiorentina aveva bisogno di un allenatore come Vanoli, darà una bella sveglia”

08 novembre 2025 16:36

Bressan: “Vanoli lavori sulla testa dei giocatori, Goretti ne soddisfi le richieste a gennaio”

06 novembre 2025 15:57

Bressan consiglia Pioli: "Kean deve giocare da solo e con due trequartisti dietro, mi piace Fazzini"

19 ottobre 2025 18:57

Bressan: "Batistuta straordinario in campo, ma come uomo mi ha deluso. Non era un vero capitano"

15 ottobre 2025 15:56

Bressan: "Pioli è in confusione, la sua Fiorentina non ha identità di gioco e proposta"

11 ottobre 2025 13:49

Bressan consiglia Pioli:" Fazzini è in forma al contrario di Fagioli. Dubbi sulla coppia Piccoli-Kean.."

20 settembre 2025 21:03

Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"

08 agosto 2025 21:32

Bressan: "Fiorentina più avanti rispetto ad altre squadre. A centrocampo serve uno come Kessié"

21 luglio 2025 23:03

Bressan: "Serve un centrocampista che sappia inserirsi. Mandragora vale molto più di 10 milioni"

08 luglio 2025 21:31

Bressan su Milan-Fiorentina: "Partita da 1-1, Kean può colpire in contropiede. Sorpreso da Mandragora"

05 aprile 2025 13:17

Bressan: "Betis e Chelsea toste in Conference, ma la Fiorentina se la gioca. Zaniolo? Contributo nullo"

27 marzo 2025 16:55

Sentite Baiano: "Il vero Gudmundsson ancora non si è visto, al Genoa vinceva le partite da solo"

20 marzo 2025 12:55

Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque"

30 novembre 2024 12:40

Bressan racconta: "La rovesciata contro il Barcellona? Trapattoni mi disse che sarei entrato nella storia"

02 novembre 2024 15:21

Bressan: "Palladino ha fatto scelte forti, non è da tutti mettere fuori Quarta e Biraghi"

22 ottobre 2024 20:46

Bressan: "La Fiorentina deve trovare equilibrio. Kean straripante, una punta così mancava da tempo"

09 ottobre 2024 16:49

Bressan: "Genoa avversario ostico per tutti, la Serie A offre poco spettacolo da vedere"

15 aprile 2024 13:59

Bressan: "Vanoli l'allenatore giusto per proseguire il lavoro di Italiano a Firenze"

15 marzo 2024 22:25

Bressan: "Questa è la vera Fiorentina, col gruppo al completo Champions possibile"

28 febbraio 2024 21:05

Bressan: "Fiorentina ha deciso di giocare a calcio e risultati arriveranno. Serve concretezza"

11 novembre 2023 18:19

Bressan: "Ho detto in un'intervista che la Fiorentina è inferiore solo all'Inter. Ci sono stati sorrisini"

09 ottobre 2023 18:26

Bressan esalta Sottil: "LSfortunato, ma le gare si vincono con quelli come lui. Cambia le partite"

05 aprile 2023 16:20

Nuno Gomes: "Non volevo la 9 perchè era di Batistuta, Terim chiamò Bressan per farmi dare la 21"

07 ottobre 2022 16:35

Bressan consiglia Italiano: "Meglio la Fiorentina del Napoli, gli faranno una squadra da Champions"

25 aprile 2022 20:16

Bressan: "La Fiorentina ha paura di giocare: i calciatori non hanno fiducia nei loro mezzi"

10 marzo 2021 21:58

Bressan: "Commisso vuole farsi rispettare, ha capito come funzionano le cose in Italia"

28 febbraio 2020 19:01

Bressan: "Montella deve lanciare dei messaggi ed essere carismatico. Sembra che manchi la voglia di vincere"

14 dicembre 2019 00:34

2 Novembre 1999, la rovesciata di Bressan contro il Barcellona in Champions League (VIDEO)

02 novembre 2018 10:37

Bressan: “Occhio all’attacco cagliaritano. Simeone deve essere più killer. Chiesa...”

19 ottobre 2018 17:17

Bressan: "Astori persona rara, è stato devastante. I miei pensieri vanno alla sua famiglia"

08 marzo 2018 17:26

Che fine ha fatto Mauro Bressan? Dal gol capolavoro contro il Barcellona agli arresti domiciliari

10 novembre 2017 14:11

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