Bressan: “Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Mauro Bressan alla vigilia dell’amichevole prestigiosa contro il Manchester United ad Old Trafford: “L’Old Trafford me lo ricordo bene, si entra dall’angolo del campo e subito ti trovi in un’atmosfera pazzesca, è uno stadio incredibile perché sei vicinissimo agli avversari e al pubblico. Mi ricordo che quando segnò Batistuta, calò un silenzio spettrale, mi vengono ancora i brividi e poi era una gara di Champions…”

Sull’obiettivo viola: “A settembre si riparte tutti da zero ed è giusto puntare alla Champions anche se sarà difficile perché ci sono squadre forti, ma la Fiorentina sta facendo un buon mercato con un allenatore ottimo. Se c’è andato il Bologna, lo può fare anche la Fiorentina.”

Sui nuovi arrivati: “Sono curioso di vedere Sohm che per caratteristiche è perfetto per Pioli e poi mi piace molto Fazzini che può diventare quello in grado di fare la differenza tra trequarti e centrocampo.”