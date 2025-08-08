8 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bressan: “Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero”

Radio

Bressan: “Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero”

Mirko Carmignani

8 Agosto · 21:32

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 21:32

TAG:

#FiorentinaBatistutaBressanFazzinimanchester unitedSohm

Condividi:

di

L'ex centrocampista della Fiorentina ha ricordato la gara di Champions giocata a Manchester dai viola con Batistuta

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Mauro Bressan alla vigilia dell’amichevole prestigiosa contro il Manchester United ad Old Trafford: “L’Old Trafford me lo ricordo bene, si entra dall’angolo del campo e subito ti trovi in un’atmosfera pazzesca, è uno stadio incredibile perché sei vicinissimo agli avversari e al pubblico. Mi ricordo che quando segnò Batistuta, calò un silenzio spettrale, mi vengono ancora i brividi e poi era una gara di Champions…”

Sull’obiettivo viola: “A settembre si riparte tutti da zero ed è giusto puntare alla Champions anche se sarà difficile perché ci sono squadre forti, ma la Fiorentina sta facendo un buon mercato con un allenatore ottimo. Se c’è andato il Bologna, lo può fare anche la Fiorentina.”

Sui nuovi arrivati: “Sono curioso di vedere Sohm che per caratteristiche è perfetto per Pioli e poi mi piace molto Fazzini che può diventare quello in grado di fare la differenza tra trequarti e centrocampo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio