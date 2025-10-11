11 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:57

Bressan: “Pioli è in confusione, la sua Fiorentina non ha identità di gioco e proposta”

L'ex centrocampista viola ha parlato del pessimo momento vissuto dalla Fiorentina in questo arco stagionale

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Mauro Bressan per parlare della Fiorentina: “La squadra non ha identità ed è strano perché Pioli ha avuto quasi tutti dall’inizio del ritiro e mi sarei aspettato che avesse sistemato molto meglio la Fiorentina riguardo alla proposta di gioco e allo schieramento, invece ora non sta funzionando niente e il calendario non aiuta affatto.”

Prosegue: “Pioli è in confusione e non ha trovato ancora il centrocampo titolare, questo è un problema perché dovresti avere in testa un assetto tattico stabilito, invece manca tanto e non ha senso parlare dei singoli perché la Fiorentina deve ritrovarsi come collettivo in cui tutti remano uniti nella stessa direzione.”

