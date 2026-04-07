Bressan: “Vanoli ha dato identità alla Fiorentina, con lui Fagioli ha fatto l'atteso salto di qualità"

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, che si sofferma su Vanoli e Fagioli

L’ex centrocampista viola Mauro Bressan ha parlato a Radio Sportiva del momento in casa Fiorentina: “Sicuramente tre punti determinanti a Verona, anche se arrivati senza una grande partita, la Fiorentina non ha giocato bene ma mai come in questo momento serviva la vittoria. La Fiorentina ha superato il Cagliari e allungato su Lecce e Cremonese; i viola sono avviati verso la salvezza, sono una squadra superiore alle altre in lotta, potrà giocare anche meglio e arrivare più in alto in classifica”.

Aggiunge: “La Fiorentina aveva bisogno di risollevarsi, tutto l’ambiente ne aveva bisogno. Vanoli è stato bravo, si è giocato bene questa chance, ha fatto capire che la mentalità andava cambiata, ha responsabilizzato i giocatori. La Fiorentina ha cambiato atteggiamento e iniziato a lottare, si sono viste anche gare giocate bene. L’andazzo è cambiato, grande merito a Vanoli, anche sul piano dell’assetto tattico, dando un’identità. Ha optato per la difesa a 4 e scelto di schierare Parisi in avanti, ha tolto la squadra dai bassifondi della classifica”.

Su Fagioli: “Vanoli è stato bravo anche con Fagioli, che ci ha messo anche del suo. È un calciatore che andava messo a proprio agio sul piano mentale, ha qualità tecniche e atletiche che non si discutono da parecchi anni. Gli mancavano maturità e continuità, e l’ha dimostrate negli ultimi tempi".

Sul Crystal Palace: "In Conference League sarà una sfida difficile, il Palace non è quello degli anni scorsi che aveva anche giocatori come Olise e Eze, ma rimane una squadra forte della Premier League. La Fiorentina è in un momento psicologico buono, ha superato le difficoltà e potrà fare grandi partite”.