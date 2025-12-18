Bressan: “De Gea e Kean giocano al contrario dello scorso anno, vedo pochi giocatori che si impegnano”

Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a News.superscommesse.it del momento delicato vissuto dalla squadra allenata da Paolo Vanoli, analizzando in modo diretto le responsabilità e le difficoltà emerse nel corso della stagione.

“Le colpe di questa situazione sono da attribuire a tutti: dal presidente ai dirigenti, dai calciatori allo staff tecnico. Ognuna di queste componenti ha delle specifiche responsabilità. Sarebbe facile dare la maggiore delle colpe alla squadra, perché sono loro i protagonisti principali, ma è anche vero che una società non è composta soltanto da chi scende in campo. Stanno uscendo mille voci, anche su litigate pesanti negli spogliatoi. La cosa certa è che tutto il gruppo non riesce a giocare con coraggio.

La partita con il Verona è stata il riassunto di questa stagione, con dei limiti caratteriali e anche un po’ di sfortuna. De Gea e Kean stanno giocando al contrario dello scorso anno. Vedo solamente 4/5 giocatori che si impegnano veramente. L’aspetto più preoccupante è che non c’è voglia di lottare assieme. Se io ci fossi in questo gruppo farei di tutto per parlare faccia a faccia con tutta la squadra per creare un fronte comune, questa rosa non è da ultimo posto”