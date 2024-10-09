Bressan: "La Fiorentina deve trovare equilibrio. Kean straripante, una punta così mancava da tempo"

L'ex centrocampista viola ha così commentato l'ultima prestazione della Fiorentina di Raffaele Palladino

L'ex centrocampista viola, Mauro Bressan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, commentando così la vittoria della Fiorentina sul Milan di Fonseca al Franchi. Le sue parole:

"Per me questa vittoria serve soprattutto per dare tranquillità e perché possa lavorare e mettere in campo le sue idee. Finora non ha giocato benissimo, deve trovare equilibrio tra i reparti ma è un risultato, quello con il Milan, che dà morale. Palladino lo sa, c'è ancora tanto lavoro da fare per arrivare a quello che vuole lui, ma questa vittoria serve.

Se la coppia Kean-Gudmundsson è dietro solo a quella Thuram-Lautaro? Fare i paragoni ora no, vediamo a fine campionato. Sulla carta è una coppia ben assortita. Se stanno sempre bene... Kean è straripante, bello vedere un centravanti così alla Fiorentina, mancava un po', Gudmundsson deve ancora entrare in forma. Spero solo non si facciano male".

Totti ha rimpianti: “Bove poteva fare bene alla Roma, spero che possa tornare. Dispiace della cessione”

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