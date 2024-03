Bressan: “Vanoli l’allenatore giusto per proseguire il lavoro di Italiano a Firenze”

L’ex calciatore Mauro Bressan, è intervenuto a TMW Radio per affrontare varie tematiche. In particolare questo il suo pensiero sul possibile successore di Italiano sulla panchina viola:

La Fiorentina probabilmente cambierà allenatore in estate. Vanoli lo vedrebbe adatto alla Fiorentina?

“Paolo l’ho avuto da compagno di squadra proprio a Firenze. Mi fa piacere che abbia raggiunto questi livelli da allenatore. Studia tantissimo, lo faceva già da vice di Conte. Vanoli, al Chelsea, doveva fare da mediatore. Capiva bene le intenzioni di Conte ma faceva da tramite. La sua indole e quest’esperienza l’ha portata nella sua carriera attuale. Riesce a ottenere il massimo, casomai anche coccolando un po’ di più i giocatori rispetto ad Antonio. Propone inoltre un calcio solido e godibile. Lo trovo un allenatore che può proseguire un percorso e un lavoro che Italiano ha già inaugurato. La Fiorentina deve diventare una grande squadra; non so se abbiano qualcosa in comune dal punto di vista tattico. Sento però voci che vorrebbero Sarri vicino alla panchina viola”. Lo riporta tuttomercatoweb.com

