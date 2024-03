Grygera: ” Fiorentina favorita contro il Viktoria Plzen ma deve stare molto attenta”

L’ex calciatore anche della nostra Serie A Zdeněk Grygera è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha tracciato un profilo del Viktoria Plzen, prossimo avversario dei viola in Conference con cui l’ex Juve condivide la nazionalità: “Il Viktoria Plzen è una buona squadra che ha avuto tanti successi. Non è tanto famosa come lo Slavia o lo Sparta Praga ma ha fatto tante volte le competizioni europee. L’allenatore ha tanta esperienza e i risultati si vedono. In campionato hanno battuto 4-0 lo Sparta Praga che è primo in classifica. Davanti c’è Chory che è un attaccante molto alto e forte fisicamente. La Fiorentina deve stare attenta perché stanno facendo bene. Parte comunque favorita la squadra viola ma sicuramente il Viktoria si preparerà molto bene.”

BARAK – “Ha fatto tanti gol in partite decisive. E’ stato convocato in nazionale dopo tanto tempo perché adesso se lo merita. La Fiorentina può vincere un trofeo, anche perché lo scorso anno sono arrivati in finale a Praga e io c’ero. Le squadre italiane sono ben organizzate tatticamente e arrivano sempre fino in fondo alle competizioni” Lo riporta calciomercato.com

