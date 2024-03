I giocatori del Maccabi: “Siete terroristi e assassini” la risposta: “Terrorista sarai te”. Da qui la rissa

Emergono alcuni retroscena riguardo il disordine che c’è stato dopo Fiorentina-Maccabi al momento dell’uscita dal terreno di gioco dei giocatori ospiti. Ripercorriamo quello che è accaduto: la partita è finita, la squadra viola è già scesa nello spogliatoi, lo stadio era quasi totalmente deserto ad eccezione di una parte della Curva Fiesole. I tifosi viola hanno iniziato a cantare cori contro la squadra del Maccabi e contro Israele. Nel momento in cui i giocatori sono passati davanti la Fiesole per tornare negli spogliatoio qualcuno ha mostrato con aria di sfida la bandiera di Israele, altri hanno fatto gesti contro i tifosi viola. Tutto questo ha portato alla richiesta di uno steward che ha chiesto ai calciatori di non provocare il pubblico, una richiesta che ha scatenato la reazione dei giocatori che hanno risposto dicendo: “Siete terroristi e assassini” qui la risposta dell’addetto alla sicurezza: “Terrorista sarai te”. Parole che hanno fatto nascere una lite fisica e i giocatori del Maccabi sono quasi tutti risaliti sul terreno di gioco per prendere parte ai disordini come mostrano anche le immagini.

⚠️ I giocatori del Maccabi provocano la Curva Fiesole mostrando la bandiera di Israele, scoppia la rissa dopo la partita 🤬 pic.twitter.com/GNTThxAQOe — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) March 14, 2024

