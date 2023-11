Bressan: “Fiorentina ha deciso di giocare a calcio e risultati arriveranno. Serve concretezza”

Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Bologna? Partita delicata perchè il Bologna sta facendo un gran campionato. Thiago Motta ha creato una squadra forte e compatta. La Fiorentina esce da 3 sconfitte di fila anche se l’ultima con la Juve…di solito sono abituato a vedere vincere chi gioca a calcio.

Posto in Europa? Sono fiducioso perchè la Fiorentina gioca bene e oltre alle sconfitte capiteranno dei filotti di vittorie. E’ una delle squadre che lotterà per l’Europa e sono sicuro di questo. La Fiorentina ha deciso di giocare a calcio e prima o poi giocando a calcio ci si guadagna i risultati.

Gol attaccanti? Dato di fatto che mancano. Dopo Vlahovic c’è una sorta di sortilegio. Beltran è arrivato dall’Argentina e ci vuole un po’ di ambientamento. Nzola diverso perchè deve avere più fiducia per essere determinante; ha segnato giovedì e può essere una piccola dose di fiducia per segnare prossimamente. Non penso sia un problema del gioco di Italiano. E’ più un discorso di interpreti.

Serve più concretezza? Io sono più fautore del giocare a calcio. Bisognerebbe essere più concreti certo ma non la decide Italiano. I singoli devono trovare la giocata per fare gol, ci dovrebbero essere tipo 3 o 4 Nico Gonzalez.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH CONTRO IL BOLOGNA