Bressan: "Montella deve lanciare dei messaggi ed essere carismatico. Sembra che manchi la voglia di vincere"

Mauro Bressa è stato intervistato a Radio Sportiva sul campionato che sta facendo la Fiorentina di mister Montella: "Ho visto la partita con il Verona, la Fiorentina non mi è piaciuta per niente. Non...

Mauro Bressa è stato intervistato a Radio Sportiva sul campionato che sta facendo la Fiorentina di mister Montella: "Ho visto la partita con il Verona, la Fiorentina non mi è piaciuta per niente. Non so cosa stia succedendo, ma le prossime gare saranno decisive per il futuro di Montella. La sensazione da fuori è che manchi grinta, abnegazione e voglia di fare. La squadra è giovane, un pregio però anche un limite in alcune situazioni. Il tecnico deve lanciare dei messaggi ed essere carismatico, l’impressione è che nello spogliatoio ci sia qualcosa che non va. Sembra che manchi la voglia di lottare su ogni pallone. L'assenza di Ribery è pesantissima. Oltre alle sue qualità, la viola perde un uomo di carisma in mezzo al campo. E un esempio per tutti i giovani. Nelle prossime due sfide la squadra dovrà tirare fuori qualcosa di più".