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Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque"

Angelo Di Livio è intervenuto a Tv Play raccontando il goal di Mauro Bressan contro il Barcellona in Champions League, queste le sue parole:"Bressan era un giocatore umile come Rossitto, lo potevi met...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 12:40
Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque" -
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Angelo Di Livio è intervenuto a Tv Play raccontando il goal di Mauro Bressan contro il Barcellona in Champions League, queste le sue parole:

"Bressan era un giocatore umile come Rossitto, lo potevi mettere ovunque che lui giocava. E contro il Barcellona fece un goal grandissimo e voluto, l’avesse fatto un altro calciatore c’erano articoli in prima pagina ovunque. È stato il goal più spettacolare che abbia mai visto, anche Rui Costa fece un grande goal contro il Milan ma questo sicuramente si prende almeno il podio."

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