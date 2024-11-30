Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque"

Angelo Di Livio è intervenuto a Tv Play raccontando il goal di Mauro Bressan contro il Barcellona in Champions League, queste le sue parole:"Bressan era un giocatore umile come Rossitto, lo potevi met...

Angelo Di Livio è intervenuto a Tv Play raccontando il goal di Mauro Bressan contro il Barcellona in Champions League, queste le sue parole:

"Bressan era un giocatore umile come Rossitto, lo potevi mettere ovunque che lui giocava. E contro il Barcellona fece un goal grandissimo e voluto, l’avesse fatto un altro calciatore c’erano articoli in prima pagina ovunque. È stato il goal più spettacolare che abbia mai visto, anche Rui Costa fece un grande goal contro il Milan ma questo sicuramente si prende almeno il podio."

FREY SU DE GEA

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