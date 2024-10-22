Bressan: "Palladino ha fatto scelte forti, non è da tutti mettere fuori Quarta e Biraghi"

L'ex centrocampista viola ha parlato di tutti i temi più caldi legati al mondo viola dopo la vittoria contro il Lecce

A europacalcio.it ha parlato l'ex centrocampista viola Mauro Bressan che ha commentato la prestazione dei tre giocatori schierati in mezzo al campo da Palladino e sulla gara in generale: "Bove-Adli-Cataldi sono un terzetto affidabile, danno equilibrio al centrocampo e hanno grande qualità. Stanno trovando degli ottimi meccanismi e riescono a coprire benissimo il campo."

Sulla gara contro il Lecce: "Ci si poteva anche spaventare dopo l'infortunio di Gudmundsson, invece la squadra si è unita e ha portato a casa un grande risultato. La Fiorentina non è più quella squadra impaurita e timida di inizio anno, mi sembra di vedere più concretezza e in campo tutti hanno capito cosa fare."

Su Palladino: "Tecnico coraggioso, ha fatto vedere grandi doti perché non è da tutti togliere dei giocatori come Quarta e Biraghi e andare per la sua strada. Dimostra di essere un tecnico di grande personalità che non si cura della storia di nessuno."

Su Colpani: "Per me è un ottimo prospetto, ha qualità fuori dalla media. La prestazione di Lecce gli farà bene e gli farà capire che è davvero forte perché si sentirà tranquillizzato dopo le critiche".

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