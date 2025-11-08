8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:37

Bressan sicuro: “La Fiorentina aveva bisogno di un allenatore come Vanoli, darà una bella sveglia”

Redazione

8 Novembre · 16:36

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 16:37

ACF FiorentinaBressanVanoli

L’ex calciatore della Fiorentina ha analizzato le caratteristiche del nuovo allenatore viola Vanoli, nonché suo ex compagno di squadra

L’ex calciatore della Fiorentina e compagno di squadra di Paolo Vanoli, Mauro Bressan, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare della situazione in casa viola: “Vanoli come giocatore poteva essere un piccolo Maldini, aveva corsa e cross e anche un fisico incredibile. A lui mi lega la vittoria della Coppa Italia con il gol dell’andata a Parma.

Penso possa farsi sentire dal punto di vista caratteriale subito, dando una bella sveglia. Adesso si sarà calmato rispetto a quando era calciatore, ma la Fiorentina aveva bisogno di uno come lui, con personalità, poi svilupperà il suo gioco”.

Sullo spogliatoio: “Il morale sarà a terra, anche alla luce della sconfitta in Coppa, sembra che la negatività sia infinita, ma con un allenatore nuovo tutti subiscono una scossa e sono stimolati. È importante che la squadra capisca che deve lottare per la salvezza, per poi ricollocarsi in zone più tranquille”.

Sulla sfida al Genoa: “Mi aspetto una partita nervosa e tesa, è casuale che le due squadre più in difficoltà si affrontino con allenatori nuovi”.

