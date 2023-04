Bressan esalta Sottil: “LSfortunato, ma le gare si vincono con quelli come lui. Cambia le partite”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Mauro Bressan, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, spendendo parole al miele per Riccardo Sottil: “Spero che sia la volta buona per un trofeo. La città se lo merita. Cremonese? Ovviamente i valori sono differenti. La fortuna è che non è una sfida secca, nel doppio turno i Viola possono stare un po’ più tranquilli. E la squadra arriva a questa sfida dopo un marzo eccezionale. Sottil? Lui è uno di quelli che cambiano la partita. Le gare si vincono creando superiorità numerica. Lui lo sa fare, è stato sfortunato e rientrare non è facile. La rosa è valida e c’è concorrenza in tutti i ruoli. Dovrebbe trovare continuità ma Italiano, ovviamente, deve inserire i calciatori più in forma. Rinascita Viola? Italiano ha sempre avuto chiaro il suo archetipo di calcio. Nell’ultimo mese ha iniziato a recuperare i giocatori, primo fra tutti Castrovilli”.