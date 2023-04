Milenkovic ancora con la febbre, non parte per Cremona. Al suo posto giocherà Quarta

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Nikola Milenkovic, anche se convocato, non seguirà la squadra a Cremona. Il difensore serbo della Fiorentina, ieri rimasto a casa per influenza, avrebbe dovuto raggiungere oggi la truppa viola in quel di Cremona ma evidentemente le sue condizioni non sono migliorate e dunque resterà a Firenze per recuperare al meglio in vista della sfida di Spezia di sabato prossimo. Al suo posto giocherà Martinez Quarta contro la Cremonese.

LE PAROLE DI SIMONE INZAGHI SULLA SCONFITTA CONTRO LA FIORENTINA