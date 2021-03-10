Bressan: "La Fiorentina ha paura di giocare: i calciatori non hanno fiducia nei loro mezzi"

Le parole di Mauro Bressan a TMW Radio sul momento in casa Fiorentina

Mauro Bressan, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il momento attuale in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Ahimè, che devo dire... Non mi sarei mai aspettato questo campionato. Adesso è facile criticare, ma per me questa squadra ha valore. Manca la fiducia, forse ci sarebbe da dire anche altro, ma principalmente o vedo una squadra che ha paura, che non ha fiducia nei propri mezzi. Si tratta proprio di una condizione psicologica: quando ti ritrovi in questi momenti un giocatore che ti può dare 7 ti dà 5, come un giocatore che ti può dare 10 ti dà 6. Ci manca proprio una condizione psicologica, perché oggettivamente non si può dire che Pulgar, Biraghi ed Amrabat sono i giocatori visti nelle ultime uscite. Il fatto di dover andare in campo a lottare per la salvezza fa si che i giocatori non diano il meglio perché i giocatori devono essere contenti, gioiosi, positivi, ma in questo momento i giocatori Viola non sono così".

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