Ribery suona la carica in vista del Benevento: "Rimani concentrata Viola! Mai mollare"

Franck Ribery suona la carica in vista del match contro il Benevento

Scontato il turno di squalifica con il Parma, Franck Ribery è pronto per tornare in campo ad aiutare la sua Fiorentina.

La squadra di Cesare Prandelli sarà impegnata allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento sabato 13 Marzo alle ore 18.00 in un match fondamentale ai fini della classifica.

Franck sa dell'importanza di questo match, e ha suonato attraverso una foto pubblicata oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram con la seguente didascalia:

"Keep the focus Viola! 💜 Never quit! 💪🏼"

Tradotta in italiano: "Rimani concentrata Viola! Mai mollare!".

Un post di poche parole, ma significative. D'altronde, Franck e compagni sanno di dover essere sul pezzo per affrontare questo finale di stagione, e la prima tappa da centrare dovrà essere la trasferta di Benevento.

Di seguito il post pubblicato da Ribery sul suo profilo Instagram.

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