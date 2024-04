Bressan: “Genoa avversario ostico per tutti, la Serie A offre poco spettacolo da vedere”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l’ex calciatore viola Mauro Bressan che ha parlato della Fiorentina e dei prossimi impegni: “Il Genoa è una squadra ostica, ha centrato il suo obbiettivo da tempo quindi è una squadra tranquilla che cerca di togliersi delle soddisfazioni e che non ha niente da perdere, per questo è difficile affrontarla.”

Sul doppio impegno: “Più che il piano fisico, il problema è mentale perché è difficile arrivare al top in ogni circostanza con così poco tempo per lavorare e per prepararti. Con l’esperienza puoi riuscire a gestirti meglio ma non è facile”.

Sul dribbling: “Ci sono pochissimi giocatori che sanno saltare l’uomo, nessuno dribbla costantemente perché manca coraggio e personalità, nessuno ci prova più, ma in realtà quando ti viene crei occasioni da gol e determini lo spettacolo”