Bressan: “Serve un centrocampista che sappia inserirsi. Mandragora vale molto più di 10 milioni”

Ai microfoni di Radio Bruno oggi ha parlato Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina. I temi principali affrontati nel suo intervento riguardano il mercato a centrocampo, con particolari focus su Fagioli e Mandragora. Ecco le sue parole: “Non credo che il gioco della Fiorentina sarà solo su Fagioli, anche perchè ha mostrato delle fragilità mentali legate alle dinamiche extra campo, ma sono sicuro che quando sarà libero mentalmente darà grande mano alla Fiorentina.”

Su Pioli: “Son convinto che già sappia le qualità dei giocatori che vuole. Credo che quest’anno ci sarà un gioco più di possesso e che si cambierà in corso d’opera in base alle necessità. Dovrebbe arrivare un centrocampista capace di riempire l’area e bravo ad inserirsi.”

Su Mandragora: “Il ragazzo ha raggiunto una maturità importante, è stato bravo e fortunato, non credo sia un fuoco di paglia. Darlo via per dieci milioni è assurdo, cosa trovi di meglio a quella cifra: coi prezzi che girano vale molto di più.”