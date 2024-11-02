Bressan racconta: "La rovesciata contro il Barcellona? Trapattoni mi disse che sarei entrato nella storia"

Mauro Bressan ricorda la magia: la storica rovesciata contro il Barcellona in Champions League

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, ricordando l'iconica rovesciata realizzata contro il Barcellona in Champions League. Queste le parole dell'ex viola:

"La rovesciata? Non è stata la cosa migliore della mia partita. Per me la perla resta il colpo di tacco con cui mando in rete Balbo nel secondo tempo per la rete del 2 a 2. Fu Guardiola a respingere di testa e io poi feci gol in rovesciata. Mi ricordo anche che Guardiola vene sostituito da un giovanissimo Xavi. Le rovesciate le provavo spesso, i colpi di tacco no e per poco non ci lascio il ginocchio.

Quante volte l'ho rivista? Una volta al giorno di media e ogni tanto torno pure sulla classifica dei gol più spettacolari della Champions: Zidane, Ronaldo e Bressan. Mi fermo e mi chiedo se è vero, mi domando come sia possibile… Sì, in quella partita mancava Batistuta, avevamo però Rui Costa, tecnicamente il più grande calciatore con cui abbia giocato e persona eccezionale".

Radio Bruno: “Ottimismo su Kean, dovrebbe partire titolare. Comuzzo ok, Cataldi in dubbio, non è al top”

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