L’ex giocatore della Fiorentina, Mauro Bressan, ha parlato della partita di domani Udinese-Fiorentina su Radio Sportiva: “I friulani sono molto ostici in casa. Giocano per salvarsi, però sono una squadra arcigna e per la viola non sarà semplice. Beppe Iachini sta facendo bene è l’allenatore giusto per la Fiorentina. Spero che la viola possa tornare presto in Europa. Il presidente Commisso vuole farsi rispettare, ha capito come funzionano le cose in Italia. Fra un anno si potrà sperare di tornare in Europa League. Chiesa? Calciatore eccezionale, indiscutibile. Ha avuto un periodo di appannamento ma ora sta con Iachini sta dando il meglio di se. Ho giocato con Enrico, aveva molta voglia di correre e quando puntava la porta faceva sempre gol, gli piaceva di più avere il pallone fra i piedi. Mentre Federico è più generoso e può dare molto fastidio alle difese avversarie”.