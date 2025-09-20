Bressan consiglia Pioli:” Fazzini è in forma al contrario di Fagioli. Dubbi sulla coppia Piccoli-Kean..”

Intervenuto all’interno del Pentasport di Radio Bruno, il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Como, Mauro Bressan ha espresso le sue impressioni alla vigilia della sfida in programma domani all’Artemio Franchi.

Sul Como:

“Non mi sarei mai aspettato di vedere il Como cosi’ in alto. La nuova proprietà ha cambiato tutto. Hanno preso un tecnico giovane e bravo come Fabregas che ha aperto un ciclo importante.”

Su Stefano Pioli:

“Pioli deve ritrovare le certezze. La Fiorentina ha una rosa adeguata. A centrocampo Stefano non ha trovato la fluidità e l’intensità cercata. Ci vorrà del tempo. L’allenatore dovrà trovare il sistema migliore per avanzare in classifica.

Sulla formazione:

“La mancata continuità a centrocampo è un problema.

E’ il punto nevralgico di una squadra. Ricostruirlo diventa sempre difficile.

Nicolussi Caviglia è un calciatore ordinato e capace di aiutare Fagioli.

Fazzini mi è sembrato in forma, al contrario di Fagioli.

Avere tanti calciatori in quel ruolo può essere anche un problema per Pioli.

Ho dei dubbi sulla coppia Piccoli-Kean

Credo che per l’ex Juventus sia meglio giocare con un giocatore come Gud o Fazzini.

Perché lui è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.”