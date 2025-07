Bressan: “Fiorentina più avanti rispetto ad altre squadre. A centrocampo serve uno come Kessié”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Mauro Bressan ha commentato positivamente l’approccio anticipato della Fiorentina al mercato, queste le sue parole:

“Nelle ultime annate i giocatori arrivavano a fine agosto, quindi avere già un’ossatura definita agevola il lavoro di Pioli, anche per capire cosa possa ancora mancare a livello tecnico”.

Sulla preparazione dei viola rispetto alle concorrenti:

“Sì, la Fiorentina è avanti rispetto ad altre squadre. Anche Lazio e Milan hanno qualche problema. Ma si sa quanto sia importante per un allenatore lavorare con una base definita: per i viola sarà un valore aggiunto in vista della Conference League”.

Infine, un passaggio sul centrocampo:

“Bisogna capire quale sarà l’idea tattica di Pioli, ma in generale sì, servirebbe un centrocampista in più. Fagioli e Mandragora sanno fare entrambe le fasi, ma potrebbe mancare un profilo che Pioli conosce bene, come Kessie: un giocatore che dia garanzie anche dal punto di vista atletico. Se si gioca a due, serve forza fisica”.