Bressan: “La Viola si salverà ma serve continuità. A Udine mentalità troppo debole, Parma gara complicata”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Voglio essere positivo e penso proprio che la Fiorentina si salverà. Ormai la lotta è destinata a essere tra Fiorentina, Lecce, Cremonese e Genoa. I valori che ci sono dovrebbero venir fuori in maniera più netta. La Fiorentina è stata costruita per fare un altro campionato, trovarsi in questa situazione significa risvegliare la mentalità giusta, come ha fatto Vanoli. La continuità lascia un po’ a desiderare, si vede che i ragazzi non sono sereni. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ricordandoci dov’era la Fiorentina 2-3 mesi fa“.

Sulla gara contro l’Udinese: “La mentalità espressa nella partita contro l’Udinese è stata debole. Quando lotti per salvarti devi essere nella partita fino all’ultimo minuto. Contro l’Udinese questa voglia di lottare è venuta meno, ma non sento di giudicare la squadra solo per quel risultato. Col Como e col Pisa è riuscita a portare la partita a casa”.

Sul Parma: “Col Parma sarà una partita difficile, è una squadra ostica che si chiude bene. Se la Fiorentina si scopre un po’ il Parma può ripartire, poi fargli gol è molto difficile”.

Sulle parole di De Gea: “Non so se sia stato un problema di lingua. Certe cose non si dovrebbero dire, ma la squadra in campo non ha mostrato segni di reazione”.

Sul centrocampo Viola: “Il centrocampo dà equilibrio, se si riesce a fare filtro e giocare bene anche gli attaccanti giocano bene, la difesa gioca meglio. Fagioli sta facendo un bel campionato, gli altri sono più alterni per cui direi che quello che manca è la continuità“.