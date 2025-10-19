19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bressan consiglia Pioli: “Kean deve giocare da solo e con due trequartisti dietro, mi piace Fazzini”

Radio

Bressan consiglia Pioli: “Kean deve giocare da solo e con due trequartisti dietro, mi piace Fazzini”

Redazione

19 Ottobre · 18:57

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 19:01

TAG:

#FiorentinaBressanPioli

Condividi:

di

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina sull'aspetto tattico della squadra a poche ore da Milan-Fiorentina

A poche ore dal fischio di inizio di Milan-Fiorentina, Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola.
Ecco le parole dell’ex centrocampista della Fiorentina:

Nicolussi e Sohm magari non sono di prima fascia ma sono bravi e possono far bene, Mandragora può avere la personalità per uscire ma deve essere tutta la squadra. Le difficoltà mi sembrano proprio nella fase di transizione e Pioli sta cercando il sistema giusto, a mio avviso Kean deve giocare da solo e con due trequartisti. Fazzini a me piace tanto e vedremo se stasera lo metterà con Gudmundsson o Fagioli da mettere su Modric. Ma ecco credo lui stia cercando questo passaggio tra centrocampo e attacco, con il modulo e gli interpreti migliori”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio