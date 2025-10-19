Bressan consiglia Pioli: “Kean deve giocare da solo e con due trequartisti dietro, mi piace Fazzini”

A poche ore dal fischio di inizio di Milan-Fiorentina, Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola.

Ecco le parole dell’ex centrocampista della Fiorentina:

“Nicolussi e Sohm magari non sono di prima fascia ma sono bravi e possono far bene, Mandragora può avere la personalità per uscire ma deve essere tutta la squadra. Le difficoltà mi sembrano proprio nella fase di transizione e Pioli sta cercando il sistema giusto, a mio avviso Kean deve giocare da solo e con due trequartisti. Fazzini a me piace tanto e vedremo se stasera lo metterà con Gudmundsson o Fagioli da mettere su Modric. Ma ecco credo lui stia cercando questo passaggio tra centrocampo e attacco, con il modulo e gli interpreti migliori”