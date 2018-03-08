Bressan: "Astori persona rara, è stato devastante. I miei pensieri vanno alla sua famiglia"

Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Astori? E' una notizia che è arrivata in un momento devastante, per tutti: mi è dispiaciuto molto. Tutti si sono stretti attorno alla figura di...

Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Astori? E' una notizia che è arrivata in un momento devastante, per tutti: mi è dispiaciuto molto. Tutti si sono stretti attorno alla figura di Davide, da quello che si legge e che si è scritto era una persona rara da trovare nel mondo del calcio. Sono rimasto sbalordito anche per le cause, un ragazzo di 31 anni che ci lascia così è qualcosa di inspiegabile: il mio pensiero va alla famiglia e alla sua bambina".