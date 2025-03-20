Sentite Baiano: "Il vero Gudmundsson ancora non si è visto, al Genoa vinceva le partite da solo"

Francesco Baiano ha lasciato delle brevissime dichiarazione al Corriere dello Sport su Gudmundsson, il numero 10 viola che sta vivendo il primo momento positivo della sue esperienza a Firenze consider...

Francesco Baiano ha lasciato delle brevissime dichiarazione al Corriere dello Sport su Gudmundsson, il numero 10 viola che sta vivendo il primo momento positivo della sue esperienza a Firenze considerando i 3 goal consecutivi segnati contro Napoli, Panathinaikos e Juventus, queste le parole di Baiano:

"La differenza ora la sta facendo la continuità, ma il vero Gudmundsson ancora non si è visto, ricordo che al Genoa vinceva le partite da solo".

Sempre al Corriere dello sport e sul tema Gud è intervenuto anche un altro ex Fiorentina come Mauro Bressan, queste le sue parole:

"Lo vedo diverso in campo, è più libero di agire. Credo che su di lui abbia inciso anche Palladino che adesso ha capito come sfruttarlo"