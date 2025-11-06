6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bressan: “Vanoli lavori sulla testa dei giocatori, Goretti ne soddisfi le richieste a gennaio”

News

Bressan: “Vanoli lavori sulla testa dei giocatori, Goretti ne soddisfi le richieste a gennaio”

Redazione

6 Novembre · 15:57

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 15:57

TAG:

ACF FiorentinaBressanGorettiVanoli

Condividi:

di

L’ex giocatore viola si è espresso sul momento attuale in casa Fiorentina, dando il suo parere sulle scelte di Goretti e Vanoli

L’ex giocatore della Fiorentina, Mauro Bressan, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola del momento in casa viola: “Vedere la partita col Lecce è stato una sofferenza, anche se all’inizio ho pensato che potesse essere un nuovo inizio, ma dopo dieci minuti è bastato un episodio per cambiare la partita, per sfaldarsi, a dimostrazione di come senza la testa si vada da poche parti. Bisogna pensare di andare in campo a divertirsi per poter cambiare la mentalità attuale”.

Su Vanoli: “Paolo è un ex compagno e amico. Ha le capacità di entrare nella testa dei giocatori, che è la prima cosa a cui pensare. Essendo un ex della Fiorentina credo che abbia ancora più stimoli nel regalare gioie ai tifosi della Fiorentina”.

Su Goretti: “Diamogli fiducia, farà di tutto per aiutare la Fiorentina, ma la figura più importante adesso è Vanoli, che dovrà vedere le mancanze della squadra in certi ruoli, e dovrà essere soddisfatto a gennaio da Goretti. Ora Vanoli faccia uscire la Fiorentina da questa situazione inaspettata”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio