Bressan: “Occhio all’attacco cagliaritano. Simeone deve essere più killer. Chiesa...”
Il doppio ex della sfida di Domenica, Mauro Bressan, ha parlato ai microfoni di calciocasteddu.it. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:“Attenzione alla coppia d’attacco cagliaritana: Joao Pedro...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 17:17
Il doppio ex della sfida di Domenica, Mauro Bressan, ha parlato ai microfoni di calciocasteddu.it. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:
“Attenzione alla coppia d’attacco cagliaritana: Joao Pedro - Pavoletti, tenteranno di colpire in contropiede. Chiesa? Talento molto interessante, è già un giocatore affermato. Simeone per fare più gol deve essere più killer sottoporta, se riuscirà nell’intento lo si potrà definire un attaccante completo”.