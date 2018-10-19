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Bressan: “Occhio all’attacco cagliaritano. Simeone deve essere più killer. Chiesa...”

Il doppio ex della sfida di Domenica, Mauro Bressan, ha parlato ai microfoni di calciocasteddu.it. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:“Attenzione alla coppia d’attacco cagliaritana: Joao Pedro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 17:17
Bressan: “Occhio all’attacco cagliaritano. Simeone deve essere più killer. Chiesa...” -
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Il doppio ex della sfida di Domenica, Mauro Bressan, ha parlato ai microfoni di calciocasteddu.it. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Attenzione alla coppia d’attacco cagliaritana: Joao Pedro - Pavoletti, tenteranno di colpire in contropiede. Chiesa? Talento molto interessante, è già un giocatore affermato. Simeone per fare più gol deve essere più killer sottoporta, se riuscirà nell’intento lo si potrà definire un attaccante completo”.

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