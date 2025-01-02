Supercoppa Italiana: a Riad l'Inter supera l'Atalanta in un'atmosfera surreale e conquista la finale

Una doppietta di Dumfries regala la finalissima ad Inzaghi, l'Atalanta protesta per alcune decisioni arbitrali prese da Chiffi

L'Inter si aggiudica la prima semifinale della Supercoppa Italiana a Ryad, superando l'Atalanta con un netto 2-0.

La partita si è svolta in un silenzio quasi assoluto, un’atmosfera surreale a cui non siamo abituati, soprattutto considerando l’importanza dell’evento. Non si sono sentiti cori né quel mormorio tipico, quell’entusiasmo contagioso che solitamente anima gli spalti degli stadi italiani ed europei. Gli spettatori presenti all’Al-Awwal Park, lo stadio da 25.000 posti di Riad che ospita le partite dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, sono rimasti in silenzio. E non erano nemmeno molti: le immagini televisive mostrano ampi vuoti sulle tribune, accentuando la desolazione dell’ambiente.

Protagonista assoluto è stato Denzel Dumfries, che nel secondo tempo prende le redini del match e segna due gol spettacolari: il primo con una rovesciata in mischia e il secondo con un potente piattone che colpisce la traversa prima di insaccarsi. L'Atalanta vede svanire ogni speranza di rimonta al 70', quando il gol di Ederson viene annullato dopo un lungo controllo al VAR. Gasperini torna così a casa a mani vuote, mentre la squadra di Inzaghi si guadagna un'altra finale in terra araba, in attesa di conoscere l'avversaria che emergerà dallo scontro tra Juventus e Milan previsto per domani sera.

TMW rivela: “Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito”

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